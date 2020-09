Weiterhin fünf Wechsel erlaubt : Wunsch von Borussia-Trainer Rose wird erhört

Mönchengladbach Drei Wettbewerbe, mindestens 20 Pflichtspiele – auf Borussia kommt bis Weihnachten eine hohe Belastung zu. Aus diesem Grund dürfte sich Marco Rose über die Entscheidung der Deutschen Fußball Liga (DFL) bezüglich der Wechsel-Thematik freuen.

Das ist das Ergebnis der außerordentlichen DFL-Mitgliederversammlung der 36-Profi-Klubs am Donnerstag. Borussias Trainer Marco Rose hatte dies bereits im Vorfeld befürwortet: „Ich fand die Regel nach dem Liga-Restart nachvollziehbar. Aufgrund der hohen Belastung, die wir in den nächsten Monaten haben werden, würde ich es absolut begrüßen, wenn es dabei bleibt.“

In den letzten neun Bundesliga-Partien der vergangenen Saison schöpfte Rose das Kontingent der fünf Wechsel dennoch nur in zwei Partien aus. Beim Auswärtssieg in Frankfurt (3:1) direkt nach dem Restart Mitte Mai und beim Heimspiel gegen Union Berlin (4:1) Anfang Juni tauschte Rose fünfmal, in beiden Partien erfolgten die letzten beiden Wechsel allerdings erst in der 90. Minute.