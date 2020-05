Borussias Stürmer sind in Position : Zweistellig werden für die Königsklasse

Alassane Plea Ir.) und Breel Embolo sind die derzeit Borussias Bundesliga-Torschützen Nummer eins und zwei. Foto: dpa/Uwe Anspach

Mönchengladbach Vergangene Saison hatten Alassane Plea und Thorgan Hazard eine zweistellige Torausbeute in Gladbach. Dieses Mal schicken sich nach rund zwei Dritteln der Saison fünf Offensive an, die Marke zu schaffen.

Alassane Plea und Thorgan Hazard waren in der vergangenen Saison zweistellig in der Torausbeute. Dass es so kommen würde, hatte sich angedeutet. Nach der Hälfte der Spielzeit hatten beide neun Tore erzielt. Es gab sogar Spekulationen, dass mindestens ein Borusse erstmals seit Marco Reus (18 Tore in der Saison 2011/12) sogar in die Nähe der 20-Tore-Marke kommen könnte.

Der letzte Gladbacher, der diese in der Bundesliga knackte, war in der Saison 1994/95 Heiko Herrlich mit 20 Treffern. Doch Plea und Hazard waren im zweiten Saisonteil nicht mehr so produktiv. Plea schaffte noch drei Tore, Hazard einen Treffer. Und Jonas Hofmann, bis zur Winterpause fünfmal erfolgreich, blieb torlos. In der Summe hätten nur wenige Tore mehr wohl die Champions League gebracht.

In dieser Saison hat Borussia nicht nur personell mehr Breite im Kader, sondern auch in der Torschützen-Liste. Fünf Spieler könnten nach dem aktuellen Stand im internen Tor-Ranking noch in Richtung Zweistelligkeit kommen. Plea ist mit acht Toren der aktuell beste Gladbacher Schütze in der Liga. Er hat also die besten Chancen, auch in seiner zweiten Saison in Folge zweistellig zu sein. Das gelang zuletzt Raffael, der das sogar in seinen ersten drei Spielzeiten in Gladbach schaffte.

Breel Embolo, der im Geisterderby gegen Köln traf, ist mit sieben Toren die Nummer zwei in Torschützenliste. Der Schweizer war bislang recht effektiv, er traf im Schnitt alle 162 Minuten. Hält er die Quote einigermaßen, hat er gute Chancen ebenfalls die Zehn-Tore-Marke zu knacken. Gleiches gilt Lars Stindl, der die beste Torquote gemessen an seiner Einsatzzeit hat. Alle 128 Minuten traf der Kapitän. Bleibt er sich treu, könnte er zum zweiten Mal nach der Saison 2016/17 (elf Tore) eine zweistellige Ausbeute als Borusse hinkriegen.

Foto: dpa/Carmen Jaspersen 7 Bilder Das ist Alassane Plea

Kandidaten für die Zweistelligkeit sind auch Markus Thuram, der bisher sechsmal traf, und Patrick Herrmann, der es bisher auf fünf Saisontore bringt, dabei aber einen Hang zum Doppelpack (zwei) zeigte. Beide müssten jedoch ihre auf die Einsatzminuten umgerechnete Effektivität deutlich steigern.