Verträge laufen aus : Diese Borussen hängen wegen Corona in der Warteschleife

Mönchengladbach Raffael ist jetzt deutscher Staatsbürger, doch die erste Zeit mit dem neuen Pass bringt viel Ungewissheit wegen der Corona-Krise. Denn sein Vertrag läuft aus. So ist es auch bei Oscar Wendt, Tobias Strobl, Fabian Johnson und Torben Müsel.

Raffael und seine Lieben haben sich aufgebaut für ein hübsches Familienfoto. Allesamt haben sie ein Stück Papier in der Hand. Es sind die Einbürgerungsurkungen. Borussias „Maestro“ hat, wie seine Frau Jamilly, seine Söhne Raffael und Raicky sowie die Zwillinge Lays und Liz neben dem brasilianischen nun auch den deutschen Reisepass. „Ich bin sehr dankbar und stolz, Deutscher Staatsbürger zu sein“, schrieb Raffael am Montag bei Instagram neben das Instagram-Foto.

Im Januar 2008 hatte Lucien Favre als Trainer von Hertha BSC Raffael vom FC Zürich nach Berlin geholt. Und 2013 dann auch zu Borussia. Raffael ist seither nicht nur sportlich, sondern auch privat heimisch geworden. „Deutschland ist seit zwölf Jahren für mich und meine Familie unser Zuhause. Wir durften hier unsere Kinder zur Welt bringen, Wurzeln schlagen und das Leben mit vielen tollen Menschen teilen“, schreibt Raffael, der seit 2019 in Jüchen ein Haus hat, in einer Instagram-Botschaft.

Oscar Wendt, Tobias Strobl, Fabian Johnson und Torben Müsel sind in einer ähnlichen Situation, auch ihre Verträge enden am 30. Juni. Sportdirektor Max Eberl hatte zwar schon angedeutet, dass Tendenzen aufgezeigt worden sind, doch final gibt es noch keine Verlautbarung. Zwar war zu lesen, dass Strobl mit dem Hamburger SV für den Fall des Wiederaufstiegs der Hanseaten einig sei, Berater Christian Nerlinger berichtete aber auch von einem ständigen Austausch mit der Borussia.

Oscar Wendt und Raffael haben indes sich in der Zukunftsfrage lange vor dem Corona-Problem klar positioniert. An ihrer Einstellung dürfte die neue Situation nichts ändern: Beide wollen trotz ihrer 34 Jahre noch weiterspielen – am liebsten bei Borussia. „Ich weiß, dass ich der Mannschaft noch helfen kann“, sagte der Schwede, der sich in dieser Saison den Linksverteidiger-Job mit seinem designierten Nachfolger Ramy Bensebaini teilt, zuletzt dem „kicker“.