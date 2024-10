Erste Zwischenbilanz Diese Borussia-Probleme bekommt Seoane nicht in den Griff

Erst sechs Spieltage sind in der Fußball-Bundesliga absolviert, und schon steht die zweite Länderspielpause auf dem Programm. Es ist ein guter Zeitpunkt, den Start der Borussen nach jeweils drei Heim- und drei Auswärtsspielen etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Was war auffällig, was klappt bereits besser als zum selben Zeitraum des Vorjahres – und was erinnert frappierend an die enttäuschende Vorsaison? Wir haben die wichtigsten Punkte zusammengefasst.