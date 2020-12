Paris Saint-Germain: 19,4 Prozent

Gegen französische Mannschaften ist Borussia in ihrer gesamten Historie noch ungeschlagen. Auf dem Weg zum Uefa-Cup-Sieg 1975 schaltete sie in der zweiten Runde Olympique Lyon mit 1:0 und 5:2 aus. Einen deutlichen Auswärtssieg gab es auch 1979/80 bei der AS Saint-Etienne – 4:1 und 2:0 lauteten die Resultate. Zum einzigen Frankreich-Duell der Gladbacher Neuzeit kam es 2012: Zu Hause wurde Olympique Marseille mit 2:0 besiegt, auswärts sorgte Juan Arango in der Nachspielzeit für ein 2:2. Wie Juventus hat sich auch Paris am letzten Spieltag erst den Gruppensieg gesichert, zeigte sich aber mit Niederlagen gegen Manchester United und RB Leipzig verwundbar. Beim 5:1 gegen Basaksehir drehten allerdings Neymar (drei Tore) und Kylian Mbappé (zwei) groß auf. In der Liga hat PSG bereits mehrere Male gestrauchelt.