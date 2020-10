„Fohlenfrühstück“ - das bringt der 13. Oktober : Nächstes Borussen-Duell in der Nations League

Service Mönchengladbach Wann trainiert Borussia? Wer ist verletzt? Wer hat Geburtstag? Und was hat der 13. Oktober früher mal gebracht? Mit unserem neuen Angebot starten Sie gut informiert in den Tag.

Das steht heute an Nach drei freien Tagen wird es wieder etwas voller am Borussia-Park. Cheftrainer Marco Rose hat für den Dienstag zwei Einheiten angesetzt. Am Vormittag gibt es ein Athletiktraining, um 15 Uhr geht es dann raus auf den Platz. Borussias Nationalspieler werden allerdings noch fehlen, denn am Abend (20.45 Uhr/ARD) trifft die deutsche Nationalmannschaft auf die Schweiz. Drei Borussen dürften dabei in der Startelf stehen: Matthias Ginter, Nico Elvedi und Yann Sommer. Florian Neuhaus und Jonas Hofmann müssen wohl von der Bank aus auf ihren zweiten Länderspieleinsatz hoffen. Und noch ein weiterer Gladbacher ist im Einsatz: In Den Haag (Niederlande) trifft Ramy Bensebaini am Abend in einem Freundschaftsspiel mit Algerien auf Mexiko.