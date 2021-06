Erneute Niederlage gegen Hoffenheim : Borussias Frauen müssen doppelten Abstieg hinnehmen

Mönchengladbach Borussias Frauen haben auch das Relegations-Rückspiel gegen die TSG Hoffenheim II verloren. Damit steht der Abstieg aus der 2. Bundesliga fest. Und nicht nur das: Auch für die Zweite Mannschaft hat das Folgen.

Nun ist es amtlich: Der Abstieg aus der Zweiten Bundesliga in die Regionalliga steht für Borussias Frauen seit Sonntag fest. Das Relegations-Rückspiel gegen die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim ging 1:2 (0:1) verloren, im Hinspiel in der vergangenen Woche hatte es eine 0:1-Niederlage gegeben. Nach dem Bundesliga-Abstieg 2019 ist es der zweite Abstieg binnen zwei Jahren.

„Ich mache den Mädels keinen Vorwurf. Sie haben noch einmal alles reingeworfen und investiert. Wir haben den Klassenerhalt nicht heute verspielt, in der Summe hat es die ganze Saison über nicht gereicht“, sagte Trainer Romeo Schäfer nach dem Spiel. Die Partie in Sinsheim startete mit einem Abtasten beider Teams. Mitte der ersten Halbzeit passte dann aber die Zuteilung der Gladbacherinnen im eigenen Strafraum nicht. Die Hoffenheimerin Linette Hofmann konnte aus halblinker Position mit einem Flachschuss ins lange Eck die 1:0-Führung zu erzielen (24.).

Danach hatte das Team von Schäfer im Gegenzug gleich mehrere Möglichkeiten auf den Ausgleich – und dabei doppeltes Pech. Erst scheiterte Sarah Abu Sabbah nach einer Ecke an der Latte, dann setzte Madita Giehl den Ball an den Pfosten. Auf der Gegenseite verhinderte die Latte kurz vor der Pause einen 0:2-Rückstand.

Sarah Abu Sabbah gelang nach Wiederanpfiff durch eine Einzelaktion der Ausgleich (55.) und ließ die Gladbacherinnen, die danach ihre beste Phase hatten, weiter hoffen. Ein weiteres Tor hätte aufgrund der Auswärtstorregelung zu diesem Zeitpunkt zum Klassenverbleib gereicht. Defensiv ließen die Borussinnen erst mal nichts zu und verlagerten das Spiel zeitweise komplett in die gegnerische Hälfte. Die beste Chance hatte Jessica Hackenberger, die den Ball zwar an der Torhüterin vorbeibrachte, deren Schuss aber noch vor der Linie geklärt werden konnte.

Ausgerechnet mit der ersten Torchance nach langer Zeit traf Hoffenheim dann wieder. Anouk Blaschka hatte keine Probleme, sich auf der rechten Seite durchzusetzen und aus spitzem Winkel zum 2:1 (74.) zu vollenden, bei dem es bis zum Ende blieb. Bitter für Borussia: Durch den Abstieg in die Regionalliga muss auch die Zweite Mannschaft, die in den vergangenen Jahren in der Regionalliga aktiv gewesen ist, absteigen.