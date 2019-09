1:2 im Pokal gegen Leverkusen : Borussias Frauen scheitern nach Tor in der Nachspielzeit

Borussias Frauen scheitern nach Tor in der Nachspielzeit

Mönchengladbach Erst in der Nachspielzeit kassierten Borussias Frauen das entscheidende Gegentor. Zum dritten Mal scheiterten sie im Pokal nun an Leverkusen.

(kk) Borussia hatte im DFB-Pokal zuletzt keine guten Erfahrungen gemacht mit Bayer Leverkusen. Zweimal ereilte das Team das Aus gegen die Werkself. Zunächst gab es im Dezember 2017 das 0:1 im Borussia-Park und im Oktober 2018 ein 0:5 in der eigenen Arena. Nun wollte es das Los, dass die Frauen-Teams beider Klubs in der zweiten Runde aufeinandertrafen. Und wieder gab es kein gutes Ende für Borussia. Ein Tor in der Nachspielzeit bedeutete das Aus.