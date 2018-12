Fohlen-Gerüchteküche: Bénes würde nur auf den ersten Blick perfekt zu Fortuna passen

Mönchengladbach In der Fohlen-Gerüchteküche checken die RP-Reporter die neuesten Transfergeschichten rund um Borussia Mönchengladbach. Heute: Niederrhein-Rivale Fortuna Düsseldorf soll an einer Ausleihe von Laszlo Bénes interessiert sein.

Das Gerücht

Die Situation

Fortuna kann einen ballsicheren Spieler im Zentrum sehr gut gebrauchen. Der klamme Aufsteiger geht vor allem auf die Suche nach Spielern, die bei ihren Vereinen nicht zum Zuge kommen. So würden alle Seiten von einem Leihgeschäft profitieren. Bénes kam für Borussia in dieser Saison erst einmal zum Einsatz, stand beim 0:0 in Hoffenheim 26 Minuten lang auf dem Platz. Fünfmal stand er im Spieltags-Kader des Tabellendritten. Dabei war der Slowake so gut wie verletzungsfrei, zwischenzeitlich war er aber dazu angehalten, in der U23 in der Regionalliga auszuhelfen. Was sagt die Vereinsführung zu möglichen Abgängen? Sowohl Trainer Dieter Hecking als auch Sportdirektor Max Eberl haben betont, ihren Kader beisammenhalten zu wollen.