EM-Borussen : Neuhaus und der richtige Riecher

Serie Mönchengladbach Der Borusse Florian Neuhaus traf gegen Dänemark, weil er genau richtig stand. Aber schon bei der WM 2014 hatte er ein gutes Gespür, wie er jetzt in einem Interview erzählte. Das könnte auch dazu führen, dass er weiter Borusse bleibt. Auch Marcus Thuram wäre das anzuraten.

Sollte also einer der Etablierten schwächeln, dürfte Neuhaus einer der ersten Nachrücker sein. Dass er auf höchstem Niveau mithalten kann, hat er in dieser Champions-League-Saison gezeigt. Aber er hatte auch seine Schwäche-Phasen. Und das dürfte einer der Gründe sein, warum Neuhaus wohl Borusse bleibt im Sommer. Denn Neuhaus wird wissen, dass es ihm wohl gut tun würde, sich noch ein Jahr in Gladbach auszuentwickeln, um auf Führungsspieler-Niveau noch stabiler zu werden. Marcus Thuram würde man das ebenfalls anraten, auch er hatte eine Saison mit Aufs und Abs.

Inwieweit das „aktuell“ als punktuell gemeint ist, wird sich zeigen, wenn tatsächlich Anfragen kommen. Letztlich wird auch die EM entscheiden, wie sehr die beiden Borussen, die klauselfrei sicherlich ab 40 Millionen Euro aufwärts kosten würden, noch in den Fokus anderer Klubs geraten. Zumal, wenn beide in wichtigen Augenblicken ein so gutes Gespür an den Tagen legen wie Neuhaus gegen Dänemark.