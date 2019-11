Der Thuram am Mikrophon ist die Nummer eins : Fohlenradio-Reporter Straßurger vorn in den O-Ton-Charts

Mönchengladbach Die „1 Live“-Hörer haben die emotionale Reportage von Fohlenradio-Reporter Christian Straßburger auf Platz eins der O-Ton-Charts gewählt. Der Mann kommentiert wie Borussias Franzose Marcus Thuram spielt. Emotionale Tor-Reportagen haben in Gladbach Tradition.

Borussia Mönchengladbach ist die Nummer eins im deutschen Fußball. Sie ist Spitzenreiter seit dem 6. Oktober. Und in der Europa League AS Rom-Besieger. An beiden Erfolgsgeschichten hat Marcus Thuram einen gehörigen Anteil. Weil er in den letzten Wochen einen bemerkenswerten Lauf hatte. Aber auch, weil er mit seinem Spiel Emotionen weckt.