„Fohlenfrühstück“ : Das ist am 16. November bei Borussia los

Das steht heute an Algerien kann sich mit einem Sieg in Simbabwe bereits das Ticket für den Afrika-Cup 2022 sichern. Anpfiff für Ramy Bensebaini und sein Team ist bereits um 14 Uhr deutscher Zeit, 16 Uhr Ortszeit in der Hauptstadt Harare. Matthias Ginter und Florian Neuhaus machen sich mit dem DFB-Team auf nach Sevilla zum letzten Nations-League-Spiel gegen Spanien. Borussias Schweizer müssen nicht reisen, sie empfangen am Dienstag die Ukraine. Am Borussia-Park herrscht noch ein Tag Ruhe, die erste Einheit vor dem Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg steigt am Dienstag.