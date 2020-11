„Fohlenfrühstück“ : Das ist am 17. November bei Borussia los

Service Mönchengladbach Wann trainiert Borussia? Wer ist verletzt? Wer hat Geburtstag? Und was hat der 17. November früher mal gebracht? Mit unserem neuen Angebot starten Sie gut informiert in den Tag.

Das steht heute an Borussia trainiert aufgrund der Corona-Pandemie nur noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Einheit um 16 Uhr ist jedoch offen für Journalisten. Wir werden berichten, was los war beim Start in die Vorbereitung auf das Augsburg-Spiel am Samstag. Am Abend sind gleich mehrere Borussen international gefordert: Matthias Ginter und Florian Neuhaus reicht mit dem DFB-Team ein Punkt in Spanien (20.45 Uhr) zum Gruppensieg in der Nations League. Im Parallelspiel benötigt die Schweiz drei Punkte gegen die Ukraine (20.45 Uhr) zum Klassenerhalt. Yann Sommer und Breel Embolo sind noch dabei, für den gesperrten Nico Elvedi wurde Michael Lang nachnominiert. Fürs Nations-League-Halbfinale bereits qualifiziert ist Frankreich. Gegen Schweden (20.45 Uhr) könnte Marcus Thuram zu seinem dritten Länderspieleinsatz kommen. Wohl nur noch um die goldene Ananas geht es für Hannes Wolf mit der U21 Österreichs im letzten EM-Qualispiel gegen Andorra (20.25 Uhr).