Kostenpflichtiger Inhalt: Bremen steckt im Abstiegskampf : Borussia muss ihrem ehemaligen Vorbild Werder wehtun

Gladbachs Alassane Plea (l) und Bremens Sebastian Langkamp kämpfen in der Hinrunde um den Ball. Foto: dpa/Marius Becker

Mönchengladbach Borussias Sportdirektor Max Eberl orientierte sich in der Vergangenheit oftmals an Bremen. Doch seit einigen Jahren hat Gladbach die Werderaner überholt - sportlich und wirtschaftlich. Nun will die Fohlenelf dem ehemaligen Vorbild im Abstiegskampf wehtun.