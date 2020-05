Belgrad, Wolfsburg, Leverkusen : Der 9. Mai war dreimal ein Endspieltag

1998 verhinderte Borussia am 9. Mai den Abstieg mit dem 2:0 beim VfL Wolfsburg. Foto: imago

Mönchengladbach Fünf Spiele hatte Borussia am 9. Mai. Dreimal waren es Endspiele. Einmal ging es um den Uefa-Pokal, einmal um die Rettung und einmal um die Champions League. Verloren haben die Borussen nie.

Borussia hätte am Samstag beim SC Paderborn gespielt, wäre die Spielzeit nicht wegen der Corona-Pandemie unterbrochen bis zum 16. Mai. Es wäre, das sagt der Blick in die Statistik, ein gutes Datum gewesen, Entscheidendes zu vollbringen. Denn schon dreimal haben die Gladbacher das seit dem Bundesliga-Aufstieg 1965 an einem 9. Mai getan. Sie haben entweder die Basis für große Erfolge gelegt, oder sogar etwas klar gemacht. Es ist generell ein guter Tag für Gladbach, denn keines der bislang fünf Spiele an diesem Datum ging verloren.

Foto: HORSTMUELLER GmbH 12 Bilder Alle Titel von Borussia Mönchengladbach

1979 spielten die Borussen erstmals am 9. Mai. In Belgrad bei Roter Stern, es war das erste der beiden Uefa-Cup-Endspiele jenes Jahres. Das Team von Trainer Udo Lattek bestand den Härtetest vor 87.000 fanatischen Fans und brachte dank des Eigentores des Belgraders Ivan Jurisic ein 1:1 mit. Im Rückspiel in Düsseldorf reichte das Elfmetertor von Allan Simonsen zum zweiten internationalen Titel der Klubgeschichte.

Es folgten zwei Heimsiege am 9. Mai. Das 2:0 (Tore: Christian Hochstätter, Günter Thiele) gegen Bayer Uerdingen 1987 war der dritte von zehn Siegen in Serie, die Borussia in jener Saison noch auf Rang drei und in den Uefa-Cup katapultieren. 1992 gab es den einzigen Sieg in den letzten acht Spielen der Saison 1991/92, für das 2:1 gegen die Stuttgarter Kickers sorgten Hans-Jörg-Criens und Thomas Kastenmaier. Das Spiel fand am 37. und vorletzten Spieltag statt, die Bundesliga beherbergte damals 20 Klubs, die Kickers waren einer von vier Absteigern. Borussia belegte Rang 13.

1998 war Borussia in Sachen Existenzkampf am 9. Mai unterwegs. In Wolfsburg ging es am letzten Spieltag darum, den ersten Abstieg der Vereinsgeschichte zu verhindern. Das gelang. 2:0 siegten die Borussen, weil Stefan Effenberg und Peter Wynhoff trafen. Die Feier danach war fast so, als hätten die Borussen einen Titel geholt. Doch das Drama war nur aufgeschoben, wie sich ein Jahr später zeigen sollte.

2015 gab es eines von drei Heimspielen am 9. Mai - und das bisher einzige im Borussia-Park an diesem Datum. Bayer Leverkusen kam, es ging um die Champions League. Mit einem Sieg konnte Borussia ihren Vorsprung auf den rheinischen Rivalen auf sechs Punkte steigern, bei dann noch zwei ausstehenden Spielen wäre es nahezu eine Vorentscheidung gewesen. Und Gladbach siegte 3:0 durch die Tore von Max Kruse, Patrick Herrmann und Ibrahima Traoré.