Auch Wolf darf sich freuen : Quizera trifft sehenswert - Borussia gewinnt Test gegen Verl

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hat das erste Testspiel der Vorbereitung mit 4:0 gegen den Drittligisten SC Verl gewonnen. In der Schlussphase drehten die Borussen auf.

Rose setzte zu Beginn auf eine 4-2-3-1-Formation mit Breel Embolo in der Spitze. Und der war es auch, der in der siebten Minute die erste Borussen-Chance zu verzeichnen hatte. Doch sein Schuss nach Vorlage von Oscar Wendt flog am Tor von Till Brinkmann vorbei. Gefährlicher war der Versuch von Patrick Herrmann wenig später, den Brinkmann über die Latte lenken konnte.