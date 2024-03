Gladbacher Trikotfragen Grün ist für Borussia diese Saison keine Farbe der Hoffnung

Der erste Blick in die Kabine in Mainz, knapp eine Stunde vor dem Anpfiff am Samstag, raubte manch einem Borussia-Fan bereits den Glauben an einen Sieg. „Schade“, drückte X-User @maaxbmg seine Enttäuschung noch nüchtern aus, während @Julianbmg0 seine Entrüstung nur in Großbuchstaben rauszulassen wusste: „NEINN MANNN JUNGE“, lautete seine Einlassung.