Zwei wichtige Männer bei Borussia : Neuhaus kehrt zurück, Thuram vor Comeback im Pokal

Mönchengladbach Als erster Nationalspieler kehrte Florian Neuhaus am Dienstag zurück ins Training der Borussen. Alle anderen werden am Mittwoch wieder dabei sein. Bei Marcus Thuram sieht es gut aus, dass er im Pokal dabei sein kann.

Noch einmal musste Marco Rose mit einem stark dezimierten Aufgebot im Training auskommen. Florian Neuhaus war der einzige Nationalspieler, der nach seiner Länderspielreise bereits am Dienstag schon wieder dabei war. Im Gegensatz zu Matthias Ginter kam der Mittelfeldspieler nicht zum Einsatz bei den Unentschieden gegen Spanien und in der Schweiz (beide 1:1), entsprechend war er körperlich nicht so sehr gefordert wie Borussias Abwehrchef, der am Mittwoch wieder einsteigen wird.