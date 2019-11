Vertrag vorzeitig verlängert : Neuhaus bleibt bis 2024 Borusse

Mönchenglabdach Mittelfeldspieler Florian Neuhaus hat seinen Vertrag vorzeitig um drei Jahre bis 2024 verlängert. „Florian hat eine ausgezeichnete Entwicklung hinter sich und ist zu einer festen Größe in unserer Mannschaft geworden“, sagt Sportdirektor Max Eberl.

Natürlich sind die beiden Herren auf dem Foto guter Dinge. Max Eberl, Sportdirektor Borussias, und Florian Neuhaus, talentierter Mittelfeldmann in Diensten des Klubs, haben gerade fix gemacht, dass sie bis 2024 zusammenzuarbeiten wollen. Entsprechend wurde der Vertrag des 22-Jährigen, der bisher bis 2021 lief, vorzeitig um drei Jahre ausgeweitet.

„Florian hat eine ausgezeichnete Entwicklung hinter sich und ist zu einer festen Größe in unserer Mannschaft geworden. Wir freuen uns, dass wir ihn längerfristig an Borussia binden konnten und dass er unseren Weg in den nächsten Jahren mitgehen wird“, sagt Eberl.