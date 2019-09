Kostenpflichtiger Inhalt: Borussias Mittelfeldspieler außer Form : Neuhaus’ Suche nach der Lockerheit

Foto: Dirk Päffgen 7 Bilder Das ist Florian Neuhaus.

Mönchengladbach Florian Neuhaus konnte in dieser Saison noch nicht so überzeugen, wie er es in der vergangenen Spielzeit getan hatte. Bislang setzte Trainer Marco Rose immer auf ihn, doch eine Pause könnte dem 22-Jährigen guttun.