Nach Nominierung von Neuhaus : Auch diese Borussen haben noch EM-Chancen

Mönchengladbach Nicht nur Florian Neuhaus, sondern auch fünf weitere Borussen hoffen, sich in dieser Saison einen Platz in ihrer Nationalmannschaft für die Europameisterschaft zu erspielen. Wir zeigen, wie groß die Chancen für diese Gladbacher sind.

Für Florian Neuhaus geht ein Traum in Erfüllung, wenn er in der nächsten Woche erstmals im Kreise der A-Nationalmannschaft Deutschlands dabei sein wird. Er wurde von Bundestrainer Joachim Löw für die Nations-League-Spiele gegen Spanien (3. September) und in der Schweiz (6. September) nominiert. Damit ist auch die Möglichkeit, bei der Europameisterschaft, die von diesem Sommer auf den Sommer 2021 verlegt wurde, noch präsenter. Auch um dieses Ziel geht es für Neuhaus in der bald startenden Saison – doch nicht nur für ihn.

Einigen Borussen ist das EM-Ticket schon so gut wie sicher. Matthias Ginter (Deutschland), Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria und Breel Embolo (alle Schweiz) sowie Valentino Lazaro und Stefan Lainer (beide Österreich) sind feste Bestandteile ihrer Nationalmannschaften, die sich für das Europa-Turnier qualifiziert haben. Verletzen sich diese Akteure nicht, werden sie sicher auch im kommenden Sommer zum Kader gehören. Bei fünf weiteren Gladbachern besteht zumindest auch die Aussicht darauf, auch in einem Jahr mit ihrer Nationalmannschaft unterwegs sein zu dürfen.

Hannes Wolf will nach einer enttäuschenden Saison in Leipzig bei Borussia wieder an die Leistungen, die er unter Marco Rose schon bei RB Salzburg gezeigt hat, anknüpfen. Er wartet noch auf sein Debüt für die österreichische Nationalmannschaft, doch im Alpenland ist man sich sicher, dass es bis dahin nur eine Frage der Zeit ist. Wird Wolf eine wichtige Rolle in Gladbach spielen, wird er ziemlich sicher auch fester Bestandteil seiner heimischen Nationalmannschaft. EM-Chance: 75 Prozent.

Marcus Thuram ist dank seiner starken Premieren-Saison in Gladbach ins Blickfeld des französischen Nationaltrainers Didier Deschamps gerückt. Aktuell arbeitet sich der 23-Jährige zurück nach seiner Knöchel-OP und will so schnell wie möglich wieder in die Form der Vor-Saison zurückkehren. Wird er seine Leistungen der vergangenen Monate bestätigen, dürfte er bei der EM einige seiner Team-Kollegen wiedersehen – auch wenn die Konkurrenz in Frankreich sehr groß ist. EM-Chance: 70 Prozent.

Alassane Plea hat im Gegensatz zu seinen Kollegen Neuhaus, Wolf und Thuram bereits ein Länderspiel absolviert. Er spielte zehn Minuten für die französische Nationalmannschaft beim Testkick gegen Uruguay (1:0) am 20. November 2018. Danach wurde er ein weiteres Mal nominiert, einen festen Platz im Kader hat er jedoch noch nicht. Olivier Giroud, der bisherige Platzhirsch im französischen Sturmzentrum, kommt immer mehr in die Jahre, das könnte Pleas Möglichkeit sein. Aber es wird schwer. EM-Chance: 40 Prozent.

Laszlo Bénes gehörte zuletzt regelmäßig zum Kader der Nationalmannschaft der Slowakei, gespielt hat er für sein Heimatland jedoch noch nicht. Sollte es für ihn bei Borussia weiter so laufen wie in der Rückrunde, als Bénes lange gar nicht und in der Endphase immer nur wenige Minuten spielte, wird sich daran wohl nichts ändern und er könnte seinen Platz verlieren. Noch muss sich die Slowakei auch noch über die Playoffs qualifiziere, im Halbfinale geht es gegen Irland, im Endspiel wäre Bosnien-Herzegowina oder Nordirland der Gegner. EM-Chance: 20 Prozent.

