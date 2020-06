Tor gegen Union Berlin mit Ansage : Borussias Neuhaus lässt seinen Worten Taten folgen

Florian Neuhaus trifft gegen Union. Foto: dpa/Martin Meissner

Mönchengladbach Florian Neuhaus wollte nach dem 0:0 im Bremen an seinem Abschluss arbeiten, nun gegen Union Berlin schoss er das 1:0-Führungstor. Jetzt will Borussias Mittelfeldspieler die Serie in Freiburg brechen.

Borussias Florian Neuhaus hat verstanden, worum es geht in den entscheidenden Woche der Saison. Das zeigt sich darin, dass er seinen Worten Taten folgen lässt. Das macht den Mittelfeldspieler derzeit so stark.

Der 23-Jährige hatte nach dem 0:0 bei Werder Bremen angekündigt, an seinem Torabschluss arbeiten zu wollen. Sechs der neun Gladbacher Torschüsse hatte er an der Weser abgegeben, indes allesamt ohne Erfolg. Das wurmte ihn sichtlich.

Darum hat er beim 4:1 gegen Union Berlin gleich da weitergemacht, wo er in Bremen aufgehört hatte: Aus der Tiefe des Raumes heraus nahm er Anlauf für die nächsten Torschüsse. Und dann klappte es: Patrick Herrmann legte vor und Neuhaus ließ sich nicht aufhalten: Er schoss das 1:0 für Gladbach. Man spürte, dass er diesen Treffer unbedingt wollte.

Foto: Dirk Päffgen 11 Bilder Das ist Florian Neuhaus

Er schrieb damit Geschichte, schließlich war es der 3000. der Gladbacher Bundesliga-Geschichte. Neuhaus nahm das erfreut zur Kenntnis, stellte aber gleich klar, dass er weiter Geschichte schreiben will: mit der zweiten direkten Champions-League-Qualifikation Borussias. Was es dazu braucht? Das Durchsetzungsvermögen, das er beim 1:0 und Jonas Hofmann beim 3:1 zeigte: Sie blieben standhaft in den direkten Zweikämpfen: Neuhaus ignorierte die Trikotzupfer und schloss erfolgreich ab, „sehr männlich“ fand ein Fan die Aktion. Hofmann spielte den Pass vor dem Pass zum Tor, nachdem er einen Berliner regelrecht abgeschüttelt hatte.

Genauso kann es auch in Freiburg gehen beim Sport-Club. Dort, wo Borussia seit 2002 kein Bundesligaspiel mehr gewonnen hat. Neuhaus nahm den nächsten Gegner gleich ins Visier nach dem Berlin-Spiel. „Jetzt konzentrieren wir uns auf das kommende Spiel in Freiburg und wollen dort unbedingt nachlegen“, sagte Neuhaus.