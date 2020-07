Neuhaus kann mal Cuisance ablösen : Diese Borussia-Transfers sind die Rendite-Könige

Mönchengladbach Gladbachs Kaderwert steigt immer mehr. In der Vergangenheit hat Borussia schon häufig günstig eingekauft und teuer verkauft. Es gibt wieder viele Spieler, deren Preis seit ihrer Verpflichtung stark gestiegen ist.

Am Mittwoch hat das Portal transfermarkt.de sieben Marktwerte bei Spielern der Borussen angeglichen, alle sind deutlich gestiegen. Das Gladbacher Team wird, abgesehen vom zwischenzeitigen Absturz wegen der Corona-Pandemie, der alle Klubs traf, immer wertvoller. Und es befinden sich wieder viele Spieler im Kader, bei denen Borussia, wenn diese Akteure irgendwann den Verein verlassen werden, eine riesige Rendite erzielen.

Denis Zakaria ist der Mann mit dem größten Wert, auf 40 Millionen Euro wird er eingeschätzt. Er kam 2017 für zwölf Millionen Euro. Sollte Borussia den Schweizer, der laut Max Eberl auch in der nächsten Saison sicher in Gladbach spielen werde, mal verkaufen, dann sicher über dem Marktwert. So wären es schon 28 Millionen Euro Gewinn.