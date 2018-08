Borussia Mönchengladbach: Florian Neuhaus in der virtuellen Startelf

Mönchengladbach Trainer Dieter Hecking ist äußerst angetan vom Start, den Florian Neuhaus bei Borussia hingelegt hat. Der 21-Jährige geht in seine erste Bundesliga-Saison nach dem überaus erfolgreichen Zweitliga-Jahr bei Fortuna Düsseldorf.

An den ersten Startelf-Einsatz im DFB-Pokal-Spiel am 19. August beim BSC Hastedt will Neuhaus noch nicht denken. Während der Leihsaison bei Fortuna – geholt hatte ihn Gladbach 2017 ablösefrei von 1860 München – hat er sich voll auf die 2. Bundesliga konzentriert, in der Vorbereitung liegt sein Fokus nur auf Borussia. „Man will erstmal fit werden, die Abläufe im neuen System reinbekommen“, sagt Neuhaus. „Die Frage, ob ich am ersten Spieltag von Beginn an auflaufe, werde ich mir dann später stellen.“ Der 21-Jährige ist, je nach Sichtweise, in Borussias Kader der Etablierteste der Unetablierten oder der Unetablierteste der Etablierten. Eine komplette Zweitligasaison mit 27 Einsätzen und sechs Toren hat Neuhaus hinter sich, in der Zeit debütierte er in der deutschen U 21-Nationalmannschaft, für die er bislang sechs Spiele machte und einmal traf.