Borussia Mönchengladbach: Florian Neuhaus im Interview

Mönchengladbach Im RP-Interview spricht Florian Neuhaus über seine Vergangenheit bei der Fortuna, seine Pläne mit der Borussia und die Parallelen zwischen Friedhelm Funkel und Dieter Hecking.

Nach dem Abstieg von 1860 München konnte Florian Neuhaus ablösefrei zu Borussia Mönchengladbach wechseln und wurde direkt an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen. Da entwickelte sich der junge Mittelfeldspieler weiter und hatte mit sechs Toren in 27 Zweitliga-Spielen einen großen Anteil am Aufstieg in die Bundesliga. Die Düsseldorfer hätten ihn gerne behalten, die Gladbacher wollten ihn aber ebenso gerne zurück. Nun ist Neuhaus Bundesligaspieler, hat in allen vier Pflichtspielen dieser Saison für Borussia auf dem Rasen gestanden. Im großen Interview mit unseren Redakteuren Karsten Kellermann und Georg Amend spricht er über seinen Weg und auch die Bedeutung, die Fortuna dabei hatte, sowie über seine Ziele bei Borussia.