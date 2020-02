„Tor des Monats“-Wahl : Dank Neuhaus steht Borussia hier vor Bayern und Leipzig

Mönchengladbach Das 40-Meter-Tor von Florian Neuhaus beim 3:1 gegen Mainz ist in der ARD-Sportschau bereits zum Tor des Monats Januar gewählt worden. Der Borusse denkt aber schon weiter.

Neuhaus steht mit seinem Schuss nun für die nächste Auszeichnung zur Wahl. „Das Tor des Jahres wäre doch was“, sagte er zuletzt im Gespräch mit unserer Redaktion. Neuhaus denkt voraus. So war es auch in dem Moment, als der Ball nach dem Abwehr-Kopfball von Torwart Robin Zentner zum ihm kam. „Ich dachte mir, dass Zentner etwas braucht, um zurück in sein Tor zu kommen, deshalb habe ich mich so schnell es ging gedreht, um den Ball auf dem rechten Fuß zu haben und direkt abgeschlossen. Im ersten Moment dachte ich noch, dass der Keeper vielleicht noch drankommt, doch im Rückwärtslaufen ist das unheimlich schwer. Der Ball hat sich dann perfekt ins Tor gesenkt“, berichtete Neuhaus auf Borussias Internetseite.

Nachdem er gegen Mainz, in Leipzig und in Düsseldorf jeweils einen Scorerpunkt eingesackt hatte, ging er gegen Hoffenheim leer aus. Sein Ansatz dürfte sein, am Samstag in Augsburg (15.30 Uhr) wieder produktiv zu sein. Es muss ja nicht gleich wieder ein Tor des Monats sein. Klar ist aber, zumindest statistisch: Wenn Neuhaus trifft, ist die Sieg-Wahrscheinlichkeit hoch. Drei Tore schoss er, es gab in diesen Spielen drei Siege.