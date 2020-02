Nominiert für Tor des Monats : Würdigung für Neuhaus’ Traumtor gegen Mainz

Mönchengladbach Das Tor zum 3:1 gegen Mainz von Florian Neuhaus war nicht nur ein wichtiges für Borussia Mönchengladbach, sondern auch ein schönes. Der Treffer hat sogar die Chance, ausgezeichnet zu werden.

Für seinen Heber aus über 35 Metern vor eineinhalb Wochen beim 3:1-Heimsieg gegen Mainz ist Neuhaus’ Treffer nun von der ARD-Sportschau als einer von fünf Kandidaten für das „Tor des Monats“ auserkoren worden. Neben ihm kämpfen noch Leipzigs Timo Werner, Christoph Baumgartner von 1899 Hoffenheim, Almany Touré (Eintracht Frankfurt) und Leon Goretzka, der bei Bayern Münchens 5:0-Sieg gegen Schalke per Seitfallzieher traf, um die Trophäe. (Hier geht´s zur Abstimmung)

„Es war mein schönster Bundesligatreffer“, sagte Neuhaus nach dem Tor, bei dem Mainz-Keeper Robin Zentner den Ball nach einem langen Schlag von Jonas Hofmann in die Füße des Torschützen klärte, der noch einen Gegenspieler aussteigen ließ und es dann aus großer Distanz probierte. „Ich dachte mir schon, dass Zentner sicher etwas braucht, um zurück in sein Tor zu kommen, deshalb habe ich mich so schnell es ging gedreht, um den Ball auf dem rechten Fuß zu haben und direkt abgeschlossen. Im ersten Moment dachte ich noch, dass der Keeper vielleicht noch drankommt, doch im Rückwärtslaufen ist das unheimlich schwer. Der Ball hat sich dann perfekt ins Tor gesenkt.“