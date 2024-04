18 Feldspieler dabei Borussia trainiert zwei Tage vor Wolfsburg ohne Neuhaus

18 Feldspieler standen am Freitagvormittag am Borussia-Park auf dem Trainingsplatz, fünf weniger als noch bei der öffentlichen Einheit am Mittwoch. Vier Jungprofis, die am Samstag für die U23 im wichtigen Regionalliga-Spiel gegen den SV Lippstadt zum Einsatz kommen könnten, fehlten: Fabio Chiarodia, Lukas Ullrich, Grant-Leon Ranos und Shio Fukuda.