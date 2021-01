Fohlen-Gerüchtecheck : Ausstiegsklausel bei Neuhaus wäre kompliziert für Gladbach

Mönchengladbach Es gibt Berichte, dass Florian Neuhaus die Fohlen schon im Sommer dank einer Ausstiegsklausel verlassen könnte. Die Entwicklung des 23-Jährigen ist rasant. Doch es gäbe gute Argumente für ihn, noch in Gladbach zu bleiben.

Nach „Sky“ berichtet nun auch die „Sport Bild“, dass in Florian Neuhaus‘ Vertrag bei Borussia, der noch bis 2024 läuft, eine Ausstiegsklausel verankert sei. Der 23-Jährige hatte im November 2019 langfristig in Gladbach verlängert. Die „Sport Bild“ wird konkret: Für 40 Millionen Euro soll Neuhaus zu haben sein, sofern die Klausel bis Ende Mai gezogen wird. Neben dem FC Bayern soll auch Real Madrid interessiert sein sowie die beiden Mailänder Klubs Inter und AC.

Fünf Tore und fünf Vorlagen gehen bislang auf sein Konto, Neuhaus hat sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League überzeugt, sein Traumpass gegen Inter Mailand sorgte international für Furore. Die Mehrfachbelastung steckt er ohne große Leistungsschwankungen weg und ist physisch voll auf der Höhe: Nur wegen einer Gelbsperre hat er ein Spiel verpasst, im Schnitt steht das Eigengewächs vom TSV 1860 München pro Partie 75 Minuten auf dem Rasen für Borussia.

Die Vertragsverlängerung vor mehr als einem Jahr wurde zurecht bejubelt. Unüblich wäre eine Ausstiegsklausel in dieser Konstellation nicht. Seitdem hat Neuhaus die Arien auf seinen Spielstil und seine Entwicklung gerechtfertigt. Als Sechser-Achter-Hybrid neben seinem Kumpel Christoph Kramer hat er in Borussias Mittelfeld, größtenteils in Abwesenheit des verletzten Denis Zakaria , noch mal einen Sprung gemacht.

Top-Argumente, um zu bleiben, könnte Neuhaus eine erneute Qualifikation für die Champions League liefern. Dass er sich dauerhaft auf diesem Niveau beweisen will, ist verständlich, zumal er in der Nationalmannschaft immer wichtiger werden dürften. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Zukunft von Trainer Marco Rose. Die Königsklasse und Rose wären also gute Gründe für Neuhaus, auch in der Saison 2021/22 für Gladbach zu spielen.