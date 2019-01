Kein Wechsel in Winter: Patrick Herrmann bleibt Borusse

Jerez Patrick Herrmann bleibt bei Borussia Mönchengladbach. Zuletzt war über einen Abgang des Außenspielers in der Winterpause spekuliert worden.

Ein möglicher Transfer von Patrick Herrmann war seit dem Ende der Hinrunde eines der Themen, die Borussia in den vergangenen Wochen stetig begleitet haben. Der Gladbacher Außenspieler war wegen seiner Einsatzzeiten in der ersten Jahreshälfte unzufrieden. Besonders gestört hatte ihn, dass er in drei Spielen erst gar nicht zum 18er-Kader gehörte. Der VfB Stuttgart fragte bei Borussia wegen eines Transfers an. Doch die ganze Thematik ist nun beendet: Herrmann wird auch in der Rückrunde im Borussia-Trikot auflaufen.