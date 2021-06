Borussias Finanzbericht 2020 : So setzt sich das Minus im Geschäftsjahr 2020 zusammen

Mönchengladbach Borussia hat das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresfehlbetrag von 16,8 Millionen Euro abgeschlossen. Jetzt hat der Verein detailliert die Geschäftszahlen dazu veröffentlicht. Daran lässt sich gut ablesen, welche Bereiche sich negativ auf das Ergebnis ausgewirkt haben.

Ein Blick auf die detailliert aufgelisteten Geschäftszahlen zeigt dann auch, dass sich bei den Erträgen vor allem der deutliche Rückgang der Spielerträge negativ bemerkbar macht. Von 24,6 Millionen Euro im Jahr 2019 ging es runter auf 4,2 Millionen Euro – ein Minus von über 20 Millionen. Zudem machte sich bemerkbar, dass es Gladbach im vergangenen Sommer gelungen war, alle Leistungsträger zu halten, an Transfererträgen stehen nur 2,7 Millionen Euro in der Bilanz. Ein Jahr zuvor waren es – unter anderem durch den Verkauf Thorgan Hazards – noch 38,7 Millionen gewesen.

Zumindest bei den TV-Erträgen gab es insgesamt gegenüber dem Vorjahr ein klares Plus (102,7 gegenüber 85,1 Millionen). Da dürfte auch die Teilnahme an der Champions League eine Rolle gespielt haben, durch deren Einnahmen generell so manches abgefedert werden konnte. So hielt Borussia auch ihre Eigenkapitalquote, die weiterhin bei 43 Prozent liegt.