Ein historischer Tag in der (jüngeren) Vereinshistorie der Borussia. Koné hat den Anfang gemacht, darauf folgten jeweils zwei Treffer von Bensebaini und Embolo. Die Bayern waren über 90 Minuten in allen Belangen unterlegen, wurden aber gerade in den ersten 20 Minuten komplett von überragenden Gladbachern überrumpelt.