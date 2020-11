Borussia gegen Augsburg : Feiert Lazaro sein Startelf-Debüt?

Service Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach empfängt am siebten Bundesliga-Spieltag den FC Augsburg. Auf welche Spieler könnten beide Trainer setzen? Wo wird das Spiel übertragen? Hier gibt es die wichtigsten Infos im Überblick.

Um 15.30 Uhr wird es im Borussia-Park ernst. Die Borussen treffen auf den FC Augsburg, den sie in der vergangenen Saison zweimal (5:1 und 3:2) besiegt hat. Mit an Bord haben die Augsburger in Tobias Strobl, André Hahn und Reece Oxford gleich drei Ex-Borussen.