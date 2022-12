Letztes Training des Jahres Farke lässt die Borussia-Profis laufen

Mönchengladbach · Am Silvestertag ging es auf dem Trainingsplatz für die Profis von Borussia Mönchengladbach noch einmal intensiv zu. Fußballschuhe hatten die Gladbacher dabei nicht an. Was Trainer Daniel Farke zur körperlichen Verfassung seines Teams sagt.

31.12.2022, 12:40 Uhr