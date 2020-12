Wegen des Büchsenwurfs : Feuerwerk vor Inters Hotel in Gladbach und 1971 Cola-Dosen

Mönchengladbach Vor dem Mönchengladbacher Dorint-Hotel, in dem Inter Mailand vor dem Champions-League-Spiel bei Borussia residiert, sind am frühen Dienstagmorgen Feuerwerkskörper gezündet worden. Es waren wohl Gladbach-Fans, Hintergrund ist das Büchsenwurfspiel von 1971.

Unbekannte haben am Dienstagmorgen um 4 Uhr ein Feuerwerk vor dem Dorint-Hotel in Mönchengladbach gezündet und damit die Nachtruhe der Profis von Inter Mailand , die dort vor dem Champions-League-Spiel im Borussia-Park am Dienstag (21 Uhr/Dazn) untergebracht sind, gestört.

Auf einem Video, das im Internet kursiert, sind Cola-Dosen in der Hotelauffahrt zu sehen, 1971 Blechbüchsen waren es passend zum Spiel von 49 Jahren, so die Informationen unserer Redaktion. Zudem gab es ein Plakat mit der Aufschrift „Ricordati Inter: Things go better with Coke“ („Merke es dir, Inter: Die Dinge laufen besser mit Coke“).