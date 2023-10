Spieltags-Barometer Borussia-Fans plädieren für eine Startelf-Änderung gegen Mainz

Nach dem ersten Saisonsieg war die Stimmung bei der Mannschaft und den Fans von Borussia Mönchengladbach am Samstag in Bochum entsprechend gelöst. Beim 3:1-Erfolg überzeugten die Borussen vor allem in der ersten Halbzeit. In unserem Spieltags-Barometer haben wir nachgefragt, wie die Anhänger das Spiel gesehen haben. Mit Blick auf das nächste Spiel sprechen sie sich dabei für eine Startelf-Änderung aus. Die Auswertung.