An sieben von acht Titeln, die Borussia in den 1970er Jahren holte, war Jupp Heynckes (im Bild) beteiligt, am letzten, dem Uefa-Cup-Sieg 1979, schon als Co-Trainer.

Das ist Borussias Mannschaft der 1970er Jahre:

Tor: Wolfgang Kleff

Abwehr: Berti Vogts, Klaus-Dieter Sieloff, Hans-Jürgen Wittkamp, Wilfried Hannes

Mittelfeld: Rainer Bonhof, Günter Netzer, Herbert Wimmer

Angriff: Allan Simonsen, Henning Jensen, Jupp Heynckes