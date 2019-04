Königs über Schmähplakate : „Das lassen wir nicht mehr durchgehen“

Mönchengladbach Bei Borussias Mitgliederversammlung waren die Schmähplakate, die es gegen Leipzig gab, ein großes Thema. Der Klub setzt weiter auf den Dialog mit der aktiven Fanszene, wird es aber nicht mehr dulden, dass es solche Plakate gibt.

Neben der Trainer-Frage und Borussias sportlicher Situation war das Verhalten der Fans in der Nordkurve beim Spiel gegen RB Leipzig (1:2) ein großes und emotionales Thema bei Borussias Mitgliederversammlung. Was klar wurde: Viele Fans sind nicht mit derartigen Aktionen einverstanden und wollen solche Plakate nicht mehr im Stadion der Borussen sehen. Der Klub setzt weiter auf den Dialog mit der aktiven Fanszene, wird es aber nicht mehr dulden, dass Gästeteams, Trainer oder Funktionäre mit Schmähplakaten bedacht werden.

„Das lassen wir nicht durchgehen. Wir haben da ganz klar drüber geredet. Das wird sich nicht wiederholen, sonst passiert was“, stellte Präsident Rolf Königs klar. „Die Fankurve ist die Visitenkarte des Klubs. Ein Teil hat sich in dieser Saison nicht gut benommen, und wir werden weiter daran arbeiten. Irgendwann reicht der Dialog nicht mehr, aber wir hoffen, dass es nicht so weit kommen muss“, sagte Geschäftsführer Stephan Schippers.

Auch andere Borussen äußerten ihren Unmut über die Aktionen in der Nordkurve. „Die gewaltverherrlichenden Banner, die wir insbesondere gegen Leipzig in der Kurve gesehen haben, sind hässlich. Ich finde es nach wie vor unwürdig, was in der Nordkurve gezeigt wird. Ich möchte, dass es dem Verein und dem Ordnungsdienst gelingt, im Vorhinein die Plakate zu prüfen und dann aus dem Verkehr zieht, bevor sie medial ein solches Bild von uns geben“, sagte ein weiblicher Gladbach-Fan und verwies auf die Werte, denen sich Borussia verschrieben hat und die auch unter dem Trbünendach zu lesen sind: „Respekt“ und „Toleranz“