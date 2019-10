Polizei-Ärger in Rom : Anhänger und Mitarbeiter von Borussia festgenommen – mehrere verletzte Fans

Polizei-Ärger in Rom

Rom Nach dem Europa-League-Spiel von Borussia gegen AS Rom hat es Probleme beim Auslass der deutschen Fans gegeben. Ein Großteil der rund 7000 Fans musste stundenlang nach Spielende im Gästeblock ausharren.

Nach Angaben des Fußball-Bundesligisten wurden nach der Partie am Donnerstagabend einige Anhänger und ein Mitarbeiter des Vereins in Polizeigewahrsam genommen und an der Abreise aus Rom gehindert.