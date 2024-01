Spieltags-Barometer Borussias Fans adeln Nicolas und einen Joker für die Leistung in Leverkusen

Er war bemüht, doch insgesamt war Franck Honorat in Leverkusen in seinem Spiel etwas fehleranfälliger als andere Borussen, das sah auch die Mehrheit der Anhänger so. Der Franzose wird den etwas schwächeren Auftritt aufgrund des Punktgewinns verkraften können – und dürfte am kommenden Wochenende in München erneut zur Startformation gehören.