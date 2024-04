Spieltags-Barometer Bei den Gladbach-Fans ist nach dem Sieg in Wolfsburg der Optimismus zurück

Interaktiv | Mönchengladbach · Nicht nur die Wahl zum „Spieler des Spiels“ fiel deutlich aus, auch beim besten Joker waren sich die Gladbach-Anhänger einig. Wie die Fans nun auf das Dortmund-Spiel blicken und was sie ihrer Mannschaft nach dem Erfolgserlebnis in Wolfsburg in dieser Saison sonst noch zutrauen.

09.04.2024 , 10:28 Uhr

29 Bilder Wolfsburg - Borussia: die Fohlen in der Einzelkritik 29 Bilder Foto: dpa/Swen Pförtner

Der 3:1-Sieg in Wolfsburg hat nicht nur bei den Spielern und den Verantwortlichen von Borussia Mönchengladbach für große Erleichterung gesorgt, auch die Gladbach-Fans blicken nach dem Auswärtserfolg wieder etwas optimistischer auf die Rest-Saison – vor allem im Vergleich zur Vorwoche. Das zeigt die Auswertung unseres Spieltags-Barometers. Wie bewerten Sie die Mannschaftsleistung der Borussen? 47 Prozent: Note 3

47 Prozent: Note 2

5 Prozent: Note 4

1 Prozent: Note 1 Eine klare Verbesserung gegenüber der Vorwoche: Aus einer Durchschnittsnote von 5,68 beim 0:3 gegen den SC Freiburg ist in Wolfsburg eine ordentliche 2,56 geworden. Als „gut“ oder „befriedigend“ wurde der Auftritt der Gladbach-Profis von den meisten Anhängern bewertet. Welcher Borussia-Profi hat Ihnen beim 3:1-Sieg am besten gefallen? 83 Prozent: Franck Honorat

10 Prozent: Ein anderer Borusse

4 Prozent: Jonas Omlin

2 Prozent: Luca Netz

1 Prozent: Nico Elvedi Klare Sache: Franck Honorat hat sich den Titel „Spieler des Spiels“ mit großem Vorsprung gesichert. Mit seiner Vorlage auf Nathan Ngoumou bereitete der Franzose das 2:1 mustergültig vor. Es war bereits Honorats zehnter Assist in dieser Saison. Wie bewerten Sie das Ergebnis? 96 Prozent: Gladbach hat sich nach dem Wechsel deutlich gesteigert und deswegen auch verdient gewonnen.

3 Prozent: Ein Unentschieden wäre das gerechte Resultat gewesen.

1 Prozent: Wolfsburg war in der ersten Halbzeit besser und hatte auch am Ende noch Chancen. Ein Sieg der Gastgeber wäre in Ordnung gegangen. Das Ergebnis rechtfertigt die deutliche Antwort – gerade aufgrund der Leistungssteigerung und der Effizienz vor dem Tor in der zweiten Halbzeit sehen die Fans den Sieg auch als verdient an. Dass Borussia sich damit wieder mehr Luft im Abstiegskampf verschafft hat, dürfte die Anhänger erleichtert haben. Wer hat die beste Joker-Leistung gezeigt? 88 Prozent: Rocco Reitz

8 Prozent: Robin Hack

4 Prozent: Tomas Cvancara Er kam und traf: Rocco Reitz erzielte sein sechstes Saisontor, zum zweiten Mal traf er in dieser Saison als Joker. Dank des Reitz-Treffers war die Partie in der 88. Minute entschieden. Den ebenfalls eingewechselten Robin Hack, Tomas Cvancara, Jordan Siebatcheu und Joe Scally ließ Reitz bei der Abstimmung keine Chance. Borussias Grundausrichtung war defensiver als gewohnt. War das der richtige Ansatz? 76 Prozent: Der Erfolg gibt Trainer Seoane und dem Team letztlich recht. Überwiegend stand die Mannschaft sicherer als zuletzt.

15 Prozent: Der Ansatz war zu defensiv, zudem fiel trotzdem das 0:1. Gladbach hätte offensiver beginnen sollen.

9 Prozent: Ich bin unschlüssig. Rund eine Stunde vor dem Anpfiff war die Aufstellung bekannt – und damit der defensive Ansatz, für den sich Gerardo Seoane entschieden hatte. Einige Fans äußerten in den sozialen Medien ihre Skepsis gegenüber der Ausrichtung, am Ende wurde Seoanes Taktik in Wolfsburg aber gepaart mit etwas Spielglück zum Erfolgsrezept. Nächste Woche kommt Borussia Dortmund nach Gladbach, wie endet die Partie? 44 Prozent: Gladbach punktet zumindest und holt ein Unentschieden.

29 Prozent: Es gibt die nächste Heimniederlage.

27 Prozent: Borussia gewinnt erstmals in der laufenden Saison zum zweiten Mal in Folge. Das positive Erlebnis aus Wolfsburg hat den Fans Hoffnung gemacht, dass im Heimspiel gegen den BVB was gehen könnte: Nur 29 Prozent der Anhänger glauben, dass Gladbach die Partie verliert. Weit über die Hälfte ist sich sicher, dass die Seoane-Elf zumindest einen Punkt einfährt. Sechs Spiele bleiben noch bis zum Saisonende. Wie viele Punkte holt Gladbach noch? 58 Prozent: 4 - 6

29 Prozent: 7 - 9

8 Prozent: 0 - 3

5 Prozent: 9 -15 Auch hier ist der Optimismus gegenüber der Ausgangslage nach dem Freiburg-Spiel deutlich gestiegen. Obwohl nun eine Partie weniger zu absolvieren ist, glaubt die Mehrheit daran, dass Borussia noch vier bis sechs Punkte holt – in der Vorwoche waren es bei noch sieben ausstehenden Partien nur 40 Prozent. Hier geht es zur Bilderstrecke: Wolfsburg - Borussia: die Fohlen in der Einzelkritik

(hgo)