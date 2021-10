„Oh, wie ist das schön“ : Für Borussia-Fans schließt sich mit dem Triumph über Bayern ein Kreis

Mönchengladbach 100 Fans warteten am Donnerstag am Borussia-Park auf die Bayern-Besieger. Erstmals nach 690 Tagen wurde das Stadion beim 5:0-Sieg gegen den FC Bayern wieder in Ekstase versetzt. Wie Fans und Mannschaft den packenden Pokalabend erlebten.

Sowas hat man lange nicht gesehen: Rund 100 Borussia-Fans hatten sich am Donnerstagmorgen am Borussia-Park versammelt, um für die Pokalhelden Spalier zu stehen. Patrick Herrmann ging voran, dann folgten die anderen Borussen, die beim 5:0-Sieg gegen den FC Bayern München in der zweiten DFB-Pokalrunde nicht oder nur kurz zum Einsatz gekommen waren, um für rund eine Stunde bei strahlendem Sonnenschein zu trainieren. Der Rest des Teams blieb zur Regeneration in der Kabine.

Etwa zwölf Stunden vor dem warmen Empfang der Fans hallte am Mittwoch um 22.55 Uhr ein langgezogenes „Baaayern“ durch den Borussia-Park. Etwa zehn Fans weilten da noch im Gästeblock und stimmten einen kleinen Wechselgesang an – eine Szene, die nach dem 0:5 aus Sicht der Münchner hämische Züge hatte. Die übrigen Plätze im Stadion waren zu diesem Zeitpunkt leergefegt.

Etwa 25 Minuten vorher sang der Großteil der 48.500 anwesenden Zuschauer „Oh, wie ist das schön“, und am Niederrhein herrschte pure Glückseligkeit. Breel Embolo hatte da gerade mit seinem zweiten Treffer den 5:0-Endstand hergestellt. Dabei war es gerade die starke Anfangsphase, die mit dem 3:0 durch Ramy Bensebainis verwandelten Elfmeter bereits nach 21 Minuten ihren vorläufigen Höhepunkt gefunden hatte. Die 0:1-Niederlage bei Hertha BSC am vergangenen Wochenende war längst vergessen, die Borussen lösten bei sich und den Fans einen Rausch aus.

„Wichtig ist, dass wir guten Fußball zeigen, nach vorne spielen und die Fans mitnehmen. Das alles ist uns gestern gegen die Bayern gelungen. Wir haben auf dem Platz gespürt, was wir ausgelöst haben. Dazu kommt noch, dass wir auch zu null gespielt haben. Es war ein perfekter Abend für alle Borussen“, sagte Breel Embolo, der an allen Treffern beteiligt war und nach der Partie zum „Spieler des Spiels“ gekürt wurde.

Während die Höhepunkte der Partie nach Abpfiff noch einmal auf den beiden Leinwänden im Stadion gezeigt wurden, versammelten sich die Borussen auf dem Rasen auf Höhe des Fünfmeterraums vor der Nordkurve. Das genügte den Anhängern nicht, die die Mannschaft zu sich lotsten. Da stand sie nun, die Bayern-Besiegerelf, direkt hinter der Bande und damit nur wenige Meter von den Fans entfernt. Arm in Arm konnte die Siegesfeier beginnen. „Schalalalalalalala, Borussia“, tönte es und die Borussen, wohl noch vollgepumpt mit Adrenalin, genossen die Atmosphäre hüpfend.

„Diesen Abend sollten wir genießen“, sagte Manager Max Eberl fast zeitgleich. Auf dem Platz gab es dann noch eine Laola-Welle, bevor der Abend mit einer Ehrenrunde, die sich die Borussen dank des historischen Erfolgs verdient hatten, endete. Die Stimmung weckte Erinnerungen an den 7. Dezember 2019. Damals hatten die Gladbacher vor ausverkaufter Kulisse einen Last-Minute-Sieg (2:1) gegen die Bayern eingefahren. Danach gab es 18 Heimsiege, doch keiner konnte seitdem in dieser Form gefeiert werden wie der am Mittwoch. Somit wurde nach 690 Tagen nicht nur ein erneuter Sieg gegen den Rekordmeister und -pokalsieger eingefahren, sondern auch aus Fan-Sicht ein Kreis geschlossen.