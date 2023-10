Spieltags-Barometer Borussia-Fans in „großer Sorge“ mit Blick auf den Rest der Saison

Kurz vor der Halbzeit hatte es so ausgesehen, als müsse Maximilian Wöber ausgewechselt werden, doch der Österreicher biss sich durch – und war am Ende der Borusse, der die Fans noch am meisten überzeugte. Damit ließ Wöber sogar Torschütze Nico Elvedi hinter sich. Auch mit dem eingewechselten Rocco Reitz waren die Fans offenbar zufrieden.