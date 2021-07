Nachfrage trotz Corona ungebrochen : Borussia-Fans müssen weiter viele Jahre auf eine Dauerkarte warten

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach konnte für die kommende Saison wieder 30.000 Dauerkarten verkaufen. Daran hat auch die Corona-Pandemie nichts geändert. Die Warteliste für die begehrten Saisontickets ist lang, und wer draufsteht, muss sich gedulden.

Im Verein, so war zu hören, seien die Prognosen unterschiedlich gewesen. Da gab es die einen, die mutmaßten, dass in diesem Jahr deutlich weniger Fans ihre Dauerkarten verlängern würden. Nicht etwa aus sportlichen Gründen, sondern aus finanziellen, denn die Corona-Pandemie hat bei vielen in der Gesellschaft Spuren hinterlassen. Und es gab diejenigen, die sagten, dass die Nachfrage weiterhin ungebrochen groß sein würde.

Wer sich allerdings jetzt bei Borussia auf die Warteliste setzen lässt, was im Online-Ticketshop möglich ist, hat in den nächsten Jahren schlechte Karten oder buchstäblich: gar keine. Etwa 5000 Mitglieder warten nach Informationen unserer Redaktion derzeit darauf, eine Dauerkarte zu bekommen. In den vergangen Jahren schwankte die Zahl der Nachrücker, aber sie war stets relativ gering. Im Jahr 2018 hatten 83 Fans das Glück, 2019 waren es 384 und in diesem Jahr 200.