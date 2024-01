„Dir gehört mein Herz“ Choreo der Gladbach-Fans vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart

Vor dem Anpfiff wurde in einer Schweigeminute zudem an die kürzlich verstorbene Fußball-Legend Franz Beckenbauer gedacht. „Borussia trauert um einen der größten Spieler der Geschichte und eine herausragende Persönlichkeit des deutschen Fußballs. ‚Der Kaiser‘ wird für immer in Erinnerung bleiben“, hatte der Klub am vergangenen Montag auf „X“ geschrieben.