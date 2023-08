Spieltags-Barometer Borussia-Fans honorieren Ngoumous Einsatz – und sind unentschlossen

Würde es Noten für einzelne Spielphasen geben, hätte Borussia am vergangenen Wochenende zwischenzeitlich im Einser- oder Zweierbereich gelegen, in anderen Abschnitten eher im Fünferbereich. So verwundert es nicht, dass zwei Drittel der Fans die Mannschaftsleistung am Ende mit der Note 3 bewertet haben.