Probleme beim Einlass in Istanbul : Gladbach-Fans klagen über „unhaltbare Zustände“ vor Anpfiff von Europa-League-Spiel

Das Stadion in Istanbul, in dem Borussia Mönchengladbach am Donnerstag gegen Istanbul Basaksehir spielte.

Istanbul Vor dem Anpfiff des Gladbacher Europa-League-Spiels in Istanbul soll es zu unschönen Szenen vor dem Stadion gekommen sein. Die Fanhilfe schilderte die Vorgänge, die Fans sollen am Eingang ins Stadion gehindert worden sein.

Unhaltbare Zustände am Gästeblockeingang in #Istanbul . Der zwangsweise angeordnete Buskonvoi kam mit massiver Verspätung an, hunderte Fans stehen noch vor dem Tor. Die Polizei hat aufgrund des entstandenen Gedränges mehrere Fans in Gewahrsam genommen. #ibfkbmg

Die Fanhilfe Mönchengladbach twitterte weiter: „Unhaltbare Zustände am Gästeblockeingang in Istanbul. Der zwangsweise angeordnete Buskonvoi kam mit massiver Verspätung an, hunderte Fans stehen noch vor dem Tor. Die Polizei hat aufgrund des entstandenen Gedränges mehrere Fans in Gewahrsam genommen.“ Laut Fanhilfe kam es zu einem Gedränge am Eingang. Die Fans seien erst kurz vor knapp am Stadion angekommen. Zudem seien am Eingang auch noch die Drehkreuze kaputt gewesen.