Spieltags-Barometer Nur wenige Borussia-Fans bewerten das 1:2 gegen den BVB als verdient

Borussia Mönchengladbach hat es mal wieder versäumt, einen zweiten Sieg in Folge zu holen. Dabei wäre das gegen Borussia Dortmund im Bereich des Möglichen gewesen. So gab es aber ein 1:2 – was auch den Optimismus der Fans in Bezug auf die restlichen Saisonspiele wieder mindert. Das zeigt die Auswertung unseres Spieltags-Barometers.