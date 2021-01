Hoffnung auf Spiele mit Fans aufgegeben : Borussia zahlt die Dauerkarten-Kunden aus

Mönchengladbach Borussia hat die Hoffnung, dass in dieser Saison noch Spiele mit Zuschauern stattfinden werden, aufgegeben. Nun gab der Klub bekannt, dass die für dieses Saison gezahlten Beträge für die erstandenen 30.000 Dauerkarten zurückerstattet werden.

So habe sich der Klub entschieden, den 30.000 Inhabern von Dauerkarten für die laufende Saison 2020/21 den gezahlten Betrag (von allen Dauerkartenkäufern war nur der halbe Preis einer Jahreskarte eingezogen worden) jetzt zurückzuzahlen. „Diese Rückerstattungen werden in den kommenden Tagen abgewickelt. Borussia bittet alle Dauerkartenkäufer darum, ihre in Borussias Online-Portal hinterlegte Bankverbindung zu überprüfen“, heißt es auf der Internetseite der Gladbacher.

Zwölf Heimspiele hat es bereits gegeben in dieser Saison, neun in der Bundesliga plus drei in der Champions League. Acht Liga-Partien stehen inklusive des Freitagabend-Spiels gegen Borussia Dortmund noch aus. Hinzu kommt mindestens das Achtelfinal-Hinspiel gegen Manchester City. Schippers rechnet pro Zuschauer-loses Spiel mit einem Minus von 1,4 Millionen Euro. Für den Rest der Saison 2020/21 kommen inklusive aller Wettbewerbe mindestens noch 23 Spiele zusammen.