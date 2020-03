Vorsitzender von Borussias Fanprojekt : „Proteste müssen zwingend auf ein anderes Niveau gehoben werden“

Thomas Ludwig ist Vorsitzender des FPMG Supportes Club. Foto: Ja/Dirk Päffgen

Exklusiv Mönchengladbach Der Vorsitzende des Fanprojekts von Borussia Mönchengladbach, Thomas Ludwig, spricht im Interview über die Ursprünge der Proteste und sagt, wie es weitergeht.

Thomas Ludwig (50) ist seit 1994 Vorsitzender des FPMG Supporters Club, dem Fanprojekt in Gladbach. Zugleich ist er als Fan-Vertreter Mitglied des Ehrenrates Borussias. Er spricht über die Situation des Fußballs nach den Ereignissen der vergangenen zwei Wochen.

Herr Ludwig, beim Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim gab es das Fadenkreuz-Plakat und Schmäh-Spruchbänder gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp, am folgenden Spieltag gab es ähnliche Aktionen in verschiedenen Stadien. Erklären Sie bitte die Hintergründe.

Ludwig Die Aktionen sind die Folge einer Entwicklung der letzten Jahre. Man darf also nicht nur den Fokus auf die letzten Tage legen. Bereits 2007 gab es in Leipzig einen großen Fan-Kongress, zu dem der DFB eingeladen hatte. Die WM 2006 hatte vieles im Fußball in der Wahrnehmung der aktiven Fanszenen zum Negativen verändert.

Inwiefern?

Ludwig Der Fußball hatte plötzlich eine ganz andere gesellschaftliche Bedeutung bekommen und somit auch ganz andere Bedürfnisse bei den Leuten geweckt, die sich vor der WM 2006 überhaupt nicht für Fußball interessiert haben. Wir aktiven Fans, also die, die ihre Vereine bei Heim-und Auswärtsspielen in den Stadien begleiten, wurden bei der rasanten kommerziellen Entwicklung des Fußballs nicht mitgenommen, obwohl wir uns zu Recht als Teil des Spieles sehen. Stimmungsvolle Fankurven sind neben dem eigentlichen Spiel starke Vermarktungsargumente. Auf Basis des Fan-Kongresses 2007 wurde seitens DFB eine neue Gesprächskultur zwischen Fans und Verbänden versprochen, hat diese aber leider nie so richtig mit Leben gefüllt. Es wirkte daher für viele immer mehr wie eine Alibiveranstaltung. Kritisch wurde es, als in einer dieser Gesprächsrunden seitens des DFB eine Legalisierung von Pyrotechnik in Aussicht gestellt wurde. Hoffnungsvoll glaubten einige Fanszenen daran, dass beim DFB nun ein ernsthaftes Interesse an einem Austausch mit den Fans bestünde. Aber diese Gespräche wurden plötzlich ohne Begründung von den Verbänden wieder abgebrochen. Das führte in den Fanszenen zu Frustration.

Die sich oft in martialischen Worten entlädt.

Ludwig Im Mai 2017 wurde mit ,Krieg dem DFB’ beim Spiel der Dresdner in Karlsruhe versucht, einen neuen Impuls zu setzen. Ein Zusammenschluss der ,Fanszenen Deutschlands’ koordinierte in den Ultraszenen Aktionen gegen den DFB. Meist mit überzogener Wortwahl, um endlich Gehör zu bekommen, das ist richtig. Aber mit Erfolg. Es folgten Gespräche mit dem damaligen DFB-Präsident Grindel und in diesem Zusammenhang Zugeständnisse zum Thema Kollektivstrafen. Diese sollten künftig nicht mehr ausgesprochen werden.

Laut der Einlassungen der diversen Ultra-Gruppen nach den Anti-Hopp-Plakaten spricht das Mitreise-Verbot, das der DFB gegen BVB-Fans verhängt hat, dagegen.

Ludwig Das muss man so sehen. In der vorletzten Woche wurde dieses Zugeständnis mit den ausgesprochen Strafen gegen die Fans des BVB für die nächsten beiden Spiele in Sinsheim zurückgezogen. Das führte zur Eskalation. Da es der Spielplan leider so wollte, am Karneval-Samstag auch bei uns.

Bei dem DFB-Urteil wurde dabei jedoch eine Bewährungsstrafe gegen die BVB-Fans aufgehoben. Wurde da nicht in gewisser Weise das Strafmaß provoziert?

Ludwig Diese Frage muss die Fanszene aus Dortmund beantworten. Insgesamt ist die Eskalation zwischen Hopp und den Dortmund-Anhängern viel intensiver als mit allen anderen Fanszenen. Daher liegt es mir fern, hier über eine mögliche Motivation zu spekulieren, da ich keine Einblicke in diese Szene habe.

Die Art und Weise des Protests ist mehr als der Inhalt der Kampagne das Thema. Das kann nicht das Ziel gewesen sein, war aber absehbar.

Ludwig Mit dem beschriebenen Hintergrund können wir vom FPMG den Protest gegen Kollektivstrafen vom Grundsatz verstehen, aber die Art und Weise, wie er umgesetzt wurde, ist so nicht zu akzeptieren. Die Fankurven sind inzwischen öffentliche Räume und dass in der aktuellen Diskussion über Hass und Hetze hier die gezeigten Bilder völlig deplatziert waren, steht außer Frage. Mir ist es außerdem wichtig, dass wir der jüngeren Fangeneration, die die lange zurückliegenden Hintergründe gar nicht kennen kann, die richtige Orientierung geben. Im Zweifel kennen sie heute nur noch ‚Krieg dem DFB’. Aber das darf nie das Selbstverständnis unserer Fankurve sein.

Sondern?

Ludwig Das Selbstverständnis ist ein stimmungsvoller gewaltfreier Support. Und hier sind wir bei der notwendigen Differenzierung: Wir dürfen die Ultras nicht pauschal verteufeln, sondern müssen diejenigen, die den ‚Krieg’ als Legitimation sehen, Straftaten und Gewalt im Deckmantel der Fankurven zu verüben, gezielt in den Fokus nehmen. Daher sind die Gespräche mit den verschiedenen Fangruppen nach wie vor der elementar richtige Ansatz unserer Fanarbeit. Das Verhalten zu reflektieren und die Selbstregulierung zu fördern, ist Bestandteil unserer Kultur.

Das funktioniert aber nur, wenn alle, auch die betreffenden Personen, zum Dialog und zum Verzicht auf Extreme bereit sind.

Ludwig Diejenigen, die uneinsichtig bleiben und die Werte unserer Fankurve nicht akzeptieren, haben dort nichts zu suchen. Denn eins ist auch klar: Wenn die Stimme der Fans in der zukünftigen Entwicklung des Fußballs Gehör finden möchte, gelingt das nur, wenn sich unsere Fanszene nach den Werten des Borussenkodex präsentiert.

Wie geht es weiter?

Ludwig Die erste öffentliche Empörung am Wochenende war sehr undifferenziert und führte meiner Meinung nach am eigentlichen Problem vorbei. Es freut mich, dass es inzwischen sehr viele Veröffentlichungen zu den Ereignissen am Wochenende gibt, die sich im richtigen Maß mit der Thematik auseinandersetzen. Ich glaube, jeder hat gesehen, dass die Art und Weise des Protestes und die Reaktion des DFB mit dem Drei-Stufen-Plan in eine Sackgasse geführt haben. Aus der kann man nur gemeinsam wieder heraus kommen.

Was schlagen Sie vor?

Ludwig Das geht nur mit Gesprächen und Zugeständnissen. Fans, Vereine und Verbände müssen schnell an einen Tisch. Ich bin sehr froh, dass wir bei Borussia für unsere Belange in der Regel nicht den Weg über Plakate in der Kurve nehmen müssen, sondern einen engen Draht zu den Verantwortlichen haben. Leider ist das bei sehr vielen Fanszenen anderer Vereine nicht so. Daher wird es weiter Proteste geben, auch bundesweit abgestimmte Aktionen. Aber die müssen zwingend auf ein anderes Niveau gehoben werden, damit sich auch die gesamte Fanszene vertreten fühlt. In Augsburg hat sich übrigens unsere Fanszene wieder als Einheit präsentiert. Wenn kommende Aktionen sich mit den Werten des Borussenkodex vereinbaren lassen, wird das auch so bleiben.

Am Samstag (Anstoß: 18.30 Uhr) kommt der BVB in den Borussia-Park. Womit ist am Samstag beim BVB-Spiel zu rechnen?

Ludwig Ich freue mich zunächst einmal auf ein richtiges Spitzenspiel im Borussen-Duell. Es wird nach den ganzen Diskussionen unbedingt wieder Zeit, sich mit Fußball zu beschäftigen. Diejenige, die bei diesem Spiel weitere Proteste planen, wissen seit dem Wochenende ganz genau, unter welchen Rahmenbedingungen sie das tun können. Ich wünsche mir, das unsere Fanszene keinen Grund zur Spielunterbrechung liefert. ,Alle gemeinsam für den maximalen Erfolg unserer Borussia’ muss das Motto für den Samstag sein.

Ist vorstellbar, dass unter Umständen ein Spielabbruch in Kauf genommen wird, um die eigenen Standpunkte zu stützen?